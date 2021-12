GSC Game World, de ontwikkelaar van het langverwachte schietspel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, gaat toch geen NFT's (non-fungible tokens) toevoegen aan de game. Het Oekraïense bedrijf zegt dat te doen na "feedback" die het kreeg van fans.

De komst van NFT's in het spel werd woensdag aangekondigd, maar kreeg online direct veel kritiek. Een dag later werd de beslissing om NFT's toe te voegen teruggedraaid. "Wat fans en spelers vinden, is onze topprioriteit", schreef de studio in een bericht op Twitter.

NFT's zijn digitale eigendomscertificaten die overal ter wereld in de blockchain worden opgeslagen, zoals dat ook met bitcoins gebeurt. Met de NFT's in S.T.A.L.K.E.R. 2 moesten mensen een stukje van het spel in hun bezit krijgen. De plannen waren vaag, al wilde GSC Game World drie NFT's veilen aan mensen die vervolgens tot personage in de game zouden worden gemaakt.

De gamestudio meldde dat de NFT's niet van invloed zouden zijn op de game. Toch waren er op fora en Twitter veel mensen die kritiek uitten. Zo noemden mensen de plannen oplichterij en waren ze bang dat NFT's na microtransacties en lootboxen de volgende stap zouden zijn om meer geld uit spelers te kloppen.

S.T.A.L.K.E.R. 2 is het eerste grote vervolg op de originele S.T.A.L.K.E.R., die in 2007 verscheen. Het tweede deel komt op 28 april 2022 uit voor de nieuwe Xbox-consoles en pc. Spelers doorlopen een verhaal en moeten daarvoor het radioactieve gebied rondom Tsjernobyl zien te overleven door mutanten te verslaan.