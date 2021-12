Gameontwikkelaar CD Projekt RED heeft in een collectieve rechtszaak voor 1,85 miljoen dollar (omgerekend 1,65 miljoen euro) geschikt met de eisers. Zij hadden een rechtszaak aangespannen wegens misleiding, toen na de release van het spel Cyberpunk 2077 bleek dat het vol fouten zat.

Het is niet bekend wat de eisers aanvankelijk voor schadevergoeding voor ogen hadden. Hoewel de ontwikkelaar en de eisers een schikking hebben getroffen, moet een rechtbank het voorstel nog wel goedkeuren.

In december 2021 werd CD Projekt voor het eerst door aandeelhouders voor de rechter gesleept. Andere aandeelhouders konden zich bij die zaak aansluiten. Later werden nog drie andere rechtszaken tegen de ontwikkelaar aangespannen. In mei van dit jaar zijn alle vier de zaken samengevoegd tot één collectieve rechtszaak.

Nadat Cyberpunk 2077 verscheen, kampte het spel met veel problemen. De game had last van technische mankementen, waardoor hij haperde en er minder goed uitzag dan in de advertenties. Dat leidde tot een klachtenregen, waarna de game uit de gamewinkel van PlayStation werd gehaald. Duizenden mensen vroegen hun geld terug.

CD Projekt bood begin 2021 zijn excuses aan en brengt sindsdien regelmatig updates uit die het spel moeten verbeteren. In het eerste kwartaal van 2022 wordt een grote update verwacht, waarmee Cyberpunk 2077 beter speelbaar en mooier moet zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X.