Gamebedrijf Ubisoft maakt een remake van de allereerste Splinter Cell, die negentien jaar geleden verscheen. Het sluipspel behoudt dezelfde levelstructuur als vroeger, maar krijgt een nieuwe besturing en verbeterde graphics zodat hij moderner moet aanvoelen.

De remake wordt gemaakt in de Snowdrop-engine van Ubisoft, die ook werd gebruikt voor het in 2016 verschenen spel The Division. Ubisoft benadrukt dat de remake geen open wereld krijgt, zoals veel van de spellen die het bedrijf tegenwoordig uitgeeft. De game behoudt lineaire levels waarin spelers zelf constant moeten kiezen hoe ze situaties aanpakken.

In Splinter Cell sluipen spelers in verhaalmissies van A naar B, liefst zonder door de vijand gezien te worden. Daarvoor krijgt de speler een arsenaal aan gadgets en gedempte wapens. De hoofdrolspeler is Sam Fisher, een geheim agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Hij werkt doorgaans solo met als doel om de veiligheid van de Verenigde Staten te waarborgen.

Volgend jaar bestaat Splinter Cell twintig jaar, al is niet bekend of de remake dan ook verschijnt. Volgens Ubisoft bevindt het spel zich in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling.

Het laatste spel in de Splinter Cell-serie was Blacklist uit 2013. Die werd gemaakt door hetzelfde team dat nu de remake voor zijn rekening neemt.