Epic Games heeft Chapter 3 uitgebracht voor de populaire game Fortnite. De grote, gratis update brengt een aantal vernieuwingen, waaronder een volledig nieuw eiland waar mensen op elkaar kunnen schieten.

Met Chapter 3 begint weer een nieuwe spelperiode voor Fortnite. In het spel, waarin honderd spelers op een eiland worden gedropt, is het de bedoeling anderen uit te schakelen zodat er een speler of team als winnaar overblijft. Elk hoofdstuk van het spel bestaat uit verschillende seizoenen waarin virtuele spullen, zoals dansjes en outfits, te ontgrendelen zijn.

Het nieuwe eiland

Na acht seizoenen in Chapter 2 begint Fortnite nu opnieuw. Het eiland is omgedraaid en biedt een nieuwe spelwereld. Er zijn daar verschillende gebieden te vinden. Zo is het westelijke gedeelte van de kaart bedekt met sneeuw. In het oosten is het tropischer en zijn er palmbomen en een woestijngebied te vinden

Ook is er een racebaan genaamd Chonker's Speedway. Aan de start staan auto's waar spelers in kunnen stappen om daadwerkelijk rond te rijden.

Verder heeft het eiland ook veranderende weersomstandigheden. Spelers worden soms overvallen door een onweersbui of een tornado die ze kan opzuigen en door de lucht kan werpen.

De nieuwe spelwereld van Fortnite. Foto: Epic Games

Slingeren en glijden

Epic Games zorgt dat spelers niet alleen kunnen rennen en springen. In Chapter 3 is het mogelijk om van een helling naar beneden te glijden, door in de afdaling de knop voor 'kruipen' in te drukken. Tijdens het glijden kan een speler gewoon blijven schieten.

Door de lucht slingeren kan ook. Vanaf 11 december wordt de outfit van Spider-Man toegevoegd aan het spel, maar ook mensen zonder dat pak kunnen door de wereld zwieren.

Winnaars verdienen een kroon

Mensen die hoog in een potje eindigen, worden beloond met een 'Victory Crown'. Deze gouden kroon kunnen ze het volgende potje op hun hoofd dragen. Als het ze lukt om de kroon het hele potje op te houden, verdienen ze extra bonuspunten. Mensen die winnen met de kroon op hun hoofd, krijgen een exclusieve 'Emote' in Fortnite. Met deze beweging kunnen spelers laten zien hoeveel gekroonde overwinningen ze al hebben gehaald tijdens het huidige seizoen.

Wanneer krijg je een kroon?

Solo: De top vier spelers

Duos: De spelers in de top twee teams

Trios: Spelers in het winnende team

Sauads: Spelers in het winnende team

Het is overigens ook mogelijk om een kroon te krijgen door iemand neer te schieten die een kroon draagt, en hem zo over te nemen.

103 Bekijk de trailer van Fortnite Chapter 3 Season 1 Flipped

Spelen als Spider-Man en The Rock

Mensen die een Battle Pass aanschaffen voor seizoen 1 van Chapter 3 krijgen enkele maanden de tijd om speciale personages te ontgrendelen. Zo is het dus mogelijk om te spelen als Spider-Man of als The Foundation, gespeeld door Dwayne 'The Rock' Johnson. Hij is de leider van 'The Seven', een groep van zeven figuren die een belangrijke rol spelen in het onderliggende verhaal van Fortnite: Battle Royale. Van de zeven personages zijn er inmiddels vier bekend.

Verder zijn in het eerste seizoen personages te ontgrendelen zoals Ronin, een samoerai zonder meester. Ook is er een roze lama genaamd John Llama en de in goud geklede Shanta, een personage dat direct beschikbaar is.

Nieuwe wapens toegevoegd

Om tegenstanders uit te schakelen is er een scala aan wapens toegevoegd. Zo is er een nieuwe Ranger Assault Rifle voor schoten van middellange tot lange afstand. Ook zijn er twee nieuwe Shotguns voor dichtbij toegevoegd en is er een sterke Hunter Bolt Sniper voor de lange afstand.