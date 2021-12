De PlayStation-afdeling van Sony werkt aan een nieuw gameabonnement, schrijft Bloomberg vrijdag op basis van interne documenten. Het abonnement heeft de codenaam Spartacus gekregen en moet concurreren met het Xbox Game Pass-abonnement van Microsoft.

Met Spartacus betalen PlayStation-bezitters een maandelijks bedrag voor toegang tot een catalogus met nieuwe en klassieke games. Dit lijkt op het Xbox Game Pass-abonnement van Microsoft, waarbij abonnees voor een vaste prijs onbeperkt toegang hebben tot een digitale gamecatalogus voor Xbox-consoles, pc en Android- en iOS-apparaten.

Sony wil met Spartacus onderdelen van zijn PlayStation Plus- en PlayStation Now-abonnementen combineren. PlayStation Plus is vereist om de meeste online multiplayergames op de PlayStation 4 en PlayStation 5 te kunnen spelen. Het abonnement biedt ook maandelijks gratis spellen aan. Bij PlayStation Now kunnen abonnees oudere games spelen.

Volgens documenten die door Bloomberg zijn ingezien, wil Sony de naam PlayStation Plus behouden en PlayStation Now opheffen. Of dat betekent dat het PlayStation Plus-abonnement los van Spartacus komt te staan, is niet duidelijk.

De dienst komt beschikbaar voor de PS4 en PS5. In de documenten staat dat Sony zijn nieuwe gameabonnement komend voorjaar wil uitbrengen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van Bloomberg.