Gameontwikkelaar Harmonix is overgenomen door Epic, de uitgever van onder meer Fortnite. Harmonix maakte de overname op zijn website bekend.

Het is niet bekend wat Epic voor de studio heeft betaald. Harmonix zegt zijn ervaring met muzikale games mee te nemen naar de zogenoemde metaverse van Epic.

Verschillende bedrijven zien de metaverse als de volgende stap in de evolutie van het internet. De metaverse moet een gedeelde online wereld worden, waar sociale media, spellen, werk en webwinkels samenkomen. Fortnite heeft al veel weg van een metaverse. Zo komen vrienden er samen om met elkaar te praten en te gamen, is er een eigen betaalmiddel en vonden er al virtuele concerten van artiesten als Ariane Grande en Travis Scott plaats.

Welke rol Harmonix hierin gaat spelen, is nog niet duidelijk. Wel zal de studio zich gaan bemoeien met virtuele concerten in Fortnite, schrijft Epic in een blogbericht. "Samen met Harmonix veranderen we de manier waarop spelers muziek ervaren en maken we van passieve luisteraars actieve deelnemers."

Harmonix schrijft dat extra content voor Rock Band in elk geval volgend jaar nog ondersteund wordt. Met dat spel kunnen vrienden speciale instrumenten bespelen en samen een band vormen om bestaande liedjes te coveren. Er staan geen nieuwe instrumenten op de planning, meldt de ontwikkelaar.