De optie om de verhaalmodus van het schietspel Halo Infinite samen te spelen, wordt op zijn vroegst in mei 2022 toegevoegd. Dat zegt Joseph Staten, het hoofd van ontwikkelaar 343 Industries, in een vrijdag verschenen interview met Eurogamer.

De co-opmodus zou aanvankelijk in februari beschikbaar komen. Op dat moment zou ook het tweede seizoen van Halo Infinite uitkomen. Het eerste seizoen van het schietspel is echter met drie maanden verlengd, waardoor de einddatum nu in mei 2022 ligt.

Volgens Staten is de periode tussen de grote updates verlengd, omdat 343 Industries eerst de gratis multiplayermodus wil verbeteren. De bètaversie van de modus is al op 15 november uitgebracht om het twintigjarig bestaan van de Halo-serie te vieren.

Doordat het tweede seizoen is opgeschoven, komt het derde seizoen ook later. Deze krijgt de zogenoemde Forge-modus, waarin spelers zelf levels kunnen bouwen voor de online multiplayermodus. Omdat het nog niet duidelijk is of het tweede seizoen van Halo Infinite drie of zes maanden gaat duren, heeft het derde seizoen nog geen nieuwe releasedatum gekregen.

De betaalde singleplayerverhaalmodus van Halo Infinite komt op 8 december uit voor Windows, Xbox One en de Xbox Series-consoles.