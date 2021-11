De PlayStation 5 en de Xbox Series X kwamen een jaar geleden uit op de Nederlandse markt. Sindsdien waren de consoles nagenoeg constant uitverkocht. En dat is nog steeds zo, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De grootste spelbederver is nog steeds het wereldwijde chiptekort, waardoor er niet genoeg PlayStations en Xboxen gemaakt kunnen worden.

De Xbox Series X verscheen op 12 november 2020 in Nederland. Een week later kwam de PlayStation 5 op de markt. Sinds het begin zijn de consoles nauwelijks verkrijgbaar bij grote winkels als bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Wehkamp. Alleen de Series S - de iets minder krachtige nieuwe Xbox - is inmiddels goed verkrijgbaar.

MediaMarkt zegt pas enkele dagen voor de levering te weten wanneer de consoles op voorraad zijn. "Tot nu toe hebben wij iedere maand consoles in onze winkels gehad, waardoor we veel klanten blij hebben kunnen maken", zegt een woordvoerder. De winkel doet echter geen uitspraken over de aantallen. Ook Wehkamp kan daar weinig over zeggen. "We verwachten dit jaar nog wel nieuwe voorraad, maar verwachten dat het aanbod beperkt zal zijn."

Bol.com was niet bereikbaar voor commentaar, maar ook die winkel kan de consoles niet leveren. Op de pagina's wordt niet vermeld wanneer er weer exemplaren worden verkocht. Coolblue zegt eveneens niet te weten wanneer er een nieuwe voorraad is.

Sony en Microsoft proberen vraag bij te benen

Winkels en klanten verkeren bovendien nog altijd in het ongewisse. Vragen aan Sony en Microsoft (de makers van respectievelijk de PlayStation en Xbox) leveren eveneens geen concrete antwoorden op.

"Voorraden van de Xbox Series X en S zullen door het jaar heen aangevuld worden, maar de vraag blijft erg hoog", zegt een Microsoft-woordvoerder. "We werken zo hard als mogelijk met onze productie- en retailpartners om de productie en verzending te versnellen, om aan de ongekende vraag te kunnen voldoen."

Sony geeft geen commentaar. Het bedrijf verkoopt sinds deze week ook PlayStation 5-consoles via zijn webshop. Ook daar krijgen klanten de melding "Niet op voorraad". Op zijn eigen site geeft Sony eveneens geen indicatie van wanneer de volgende levering zal zijn.

PlayStation-topman Jim Ryan schreef een week geleden "een historisch hoge vraag" naar de PlayStation 5 te zien. "We begrijpen dat de voorraadbeperkingen een bron van frustratie blijven voor veel van onze klanten. Maar wees gerust: we doen er alles aan om zoveel mogelijk exemplaren te verschepen. Nogmaals: we stellen uw geduld op prijs terwijl we proberen deze ongekende wereldwijde uitdagingen door te komen."

Zoals veel bedrijven hebben ook Sony en Microsoft veel last van de wereldwijde chiptekorten, die na de uitbraak van COVID-19 ontstonden. Wereldwijd nam de vraag naar elektronica enorm toe, onder meer doordat veel mensen gingen thuiswerken. Fabrikanten konden die vraag niet bijbenen.

Vergeleken met verkopen PS4 en Xbox One valt het mee

Desondanks lijkt het aantal verkochte consoles in het afgelopen jaar niet veel onder te doen voor dat van de vorige generaties Xbox en PlayStation. Zo verkocht Sony in het afgelopen jaar wereldwijd 13,4 miljoen exemplaren van de PlayStation 5. Dat zijn slechts een half miljoen stuks minder dan Sony er van de PlayStation 4 verkocht in het eerste jaar.

Microsoft maakt geen verkoopcijfers over de Xbox bekend. Op basis van schattingen van marktanalysebureau Niko Partners zijn er bij elkaar zo'n acht miljoen Xbox Series X- en S-consoles verkocht. In het eerste jaar van de Xbox One werden al minstens tien miljoen exemplaren verscheept.