Het schietspel BattleField 2042 heeft bij de release nog geen in-game voicechatfunctie, zegt ontwikkelaar DICE vrijdag tegen gamenieuwswebsite Polygon.

Het is niet bekend wanneer de functie wel beschikbaar komt, maar volgens DICE wordt ze niet lang na de release van het spel toegevoegd. De ontwikkelaar kan echter nog geen datum noemen. Ook is het niet bekend waarom de voicechatfunctie niet beschikbaar is bij de release.

Battlefield 2042 heeft wel een pingsysteem met gedetailleerde menu's waarbij spelers kunnen kiezen wat ze met hun teamleden willen communiceren, zoals het markeren van een route of aangeven waar de tegenstander zit.

De nieuwe game in de Battlefield-serie speelt zich af in het jaar 2042. Er vindt op dat moment een wereldoorlog plaats waarin de Verenigde Staten en Rusland een belangrijke rol spelen.

Battlefield 2042 komt op 19 november uit. De game bevat geen singleplayermodus. Het spel wordt uitgebracht voor Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 en pc. De multiplayermodus voor 128 personen geldt alleen voor de nieuwere consoles Series X en PS5 en voor pc. Voor de oudere consoles Xbox One en PS4 geldt een limiet van 64 personen.