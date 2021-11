Konami heeft versie 1.0 van zijn voetbalspel eFootball uitgesteld tot het voorjaar van 2022. Ook een betaald pakket met extra's, dat pas kon worden ingewisseld als de grote update er kwam, is door de game-uitgever geannuleerd. Klanten krijgen hun geld terug.

EFootball is de opvolger van de Pro Evolution Soccer-serie. De game is in principe gratis speelbaar, maar krijgt onderdelen die betaald zijn.

De grote update die voor 11 november gepland stond en veel meer aan het spel zou moeten toevoegen, is uitgesteld. Konami schrijft dat er meer tijd nodig is om de kwaliteit te kunnen leveren die het voor ogen heeft.

Met versie 1.0 van de game moest onder meer de Creative Teams-modus worden toegevoegd. Daarmee kunnen spelers hun eigen voetballers verzamelen, trainen en met dat team online tegen andere spelers voetballen. Er is al een versie van eFootball beschikbaar, maar dat is volgens Konami slechts "een voorproefje" van het spel. Mensen kunnen met een beperkt aantal clubs spelen.

De huidige versie van eFootball kampt met veel problemen en fouten, waarvoor het veel kritiek van spelers kreeg. Zo zijn online beelden te zien van scheidsrechters die vastzitten in het grasveld en blijven spelers na een doelpunt in het doel hangen. Op gameplatform Steam is slechts 12 procent van de gebruikersrecensies positief over het spel.

Voor versie 1.0 konden mensen een betaald pakket kopen met onderdelen die alleen in die versie bruikbaar zouden zijn. Dit Premium Player Pack is geannuleerd en mensen krijgen hun geld terug. De mensen die deze content hebben aangeschaft, moeten het spel opnieuw downloaden en installeren, behalve als ze de Steam-versie spelen. Ook de mobiele versie van eFootball is uitgesteld.