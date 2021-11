Harry Potter: Wizards Unite stopt op 31 januari 2022. Dat meldt ontwikkelaar Niantic, die ook het populaire Pokémon GO maakte. Het toverspel voor mobiele telefoons, waarvoor spelers naar buiten en de echte wereld in moeten om een virtuele wereld te verkennen, wist de afgelopen jaren te weinig mensen te boeien.

Het spel is tot 6 december van dit jaar te downloaden, daarna wordt de app uit de appwinkels gehaald. Vervolgens hebben mensen nog tot eind januari volgend jaar de tijd om te spelen. Daarna wordt de game volledig afgesloten.

In de game volgen spelers het verhaal van Harry Potter na de gebeurtenissen van de laatste boeken. In de echte wereld duikt ineens magie op, terwijl de tovenaarswereld moet worden afgeschermd van niet-tovenaars. Met de app verzamelen spelers ingrediënten voor drankjes en tekenen ze spreuken op het scherm. Via de camera en het scherm van de telefoon worden personages en andere wezens in de echte omgeving geplaatst.

Harry Potter: Wizards Unite bleek minder populair dan eerdere games van Niantic die werkten met hetzelfde principe: Pokémon GO en Ingress. In een blogbericht schrijft de ontwikkelaar dat "sommige games niet bedoeld zijn om er voor altijd te zijn". Het bedrijf zegt dat het de tovenaarswereld van Harry Potter tot leven wilde brengen voor miljoenen spelers en dat dat is gelukt. "Binnenkort komt het verhaal na ruim twee jaar ten einde."

Het Harry Potter-spel was overigens niet vrij van kritiek. In het jaar dat de game werd uitgebracht, bleek dat Wizards Unite te veel locatiedata verzamelde. Door een bug werden ook locatiegegevens van mensen opgeslagen als ze het spel niet speelden.

Niantic zegt de lessen die het geleerd heeft van Wizards Unite "mee te nemen naar andere projecten". Afgelopen week bracht de ontwikkelaar een nieuwe game uit waarvoor spelers wederom de echte wereld in moeten: Pikmin Bloom, waarin kleurrijke figuurtjes die bekend zijn uit de Pikmin-games van Nintendo verzameld moeten worden.