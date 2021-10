De grote update van de game Cyberpunk 2077 voor de Xbox Series X en de PlayStation 5 is uitgesteld naar 2022, zo meldt ontwikkelaar CD Projekt RED op Twitter.

Cyberpunk 2077 kampte met veel problemen toen het spel in december 2020 verscheen. De game had technische mankementen, waardoor het spel haperde en er minder goed uitzag dan in de advertenties. Het leidde tot een klachtenregen van spelers, waarop de game uit de gamewinkel van PlayStation werd gehaald. Duizenden mensen vroegen hun geld terug.

Begin 2021 bood CD Projekt RED excuses aan voor de staat waarin het spel werd uitgebracht. De studio beloofde toen om eind 2021 een update uit te brengen waarmee de capaciteiten van de nieuwe consoles volledig benut zouden worden. Ook in september werd die belofte nog eens aangehaald.

De ontwikkelaar schrijft nu dat Cyberpunk 2077 is uitgesteld tot "het eerste kwartaal van 2022". Een specifieke datum is niet bekendgemaakt, ook ontbreken details over de vorderingen en precieze inhoud van de update.

Na het uitbrengen van Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED al veel updates uitgebracht die de speelbaarheid en technische stabiliteit van de game moeten verbeteren. Sinds juni van dit jaar staat het spel weer in de PlayStation Store.

Naast verbeteringen voor Cyberpunk 2077 komt er ook een update die The Witcher III geschikt moet maken voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Ook die verbetering is uitgesteld tot 2022.