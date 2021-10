Google heeft Epic Games aangeklaagd (pdf), omdat de game-uitgever vorig jaar een eigen betaalmethode aan het schietspel Fortnite toevoegde. Dat was tegen de regels van Googles appwinkel.

Met zijn eigen betaalsysteem kon Epic het beleid van Google omzeilen en hoefde het geen commissie af te staan. Ontwikkelaars die iets via de Play Store verkopen, dragen standaard 30 procent van de inkomsten af aan Google.

Volgens Google heeft Epic het beleid expres geschonden. Hoewel de app vorig jaar in augustus uit de Play Store werd verwijderd vanwege de contractbreuk, hebben miljoenen Android-gebruikers de app nog op hun telefoon staan. Google zegt dat zij daarmee nog steeds toegang hebben tot het externe betaalsysteem van Epic.

"Klanten en ontwikkelaars hoeven de appwinkel niet te gebruiken, zij kunnen ook andere winkels en distributiekanalen kiezen", schrijft Google in zijn aanklacht. Epic Games kan zijn diensten met een eigen betaalsysteem dus wel op Android-telefoons aanbieden, maar niet via de Play Store, waar ontwikkelaars zich allemaal aan dezelfde regels moeten houden.

Google wil dat Epic de misgelopen inkomsten terugbetaalt. Hoe hoog dat bedrag moet zijn, is niet bekend.

Meer rechtszaken tegen Epic

Epic is verwikkeld in verschillende rechtszaken. Nadat Google Fortnite vorig jaar uit de Play Store haalde, klaagde Epic Google aan. Volgens de uitgever is Google een monopolist en werkt het bedrijf concurrentie tegen.

Ondertussen lopen er ook rechtszaken tussen Epic en Apple. Een jury bepaalde dat Apple geen monopolist is en dat het bedrijf gelegitimeerd apps van Fortnite uit de App Store mocht verwijderen. Ook moest Epic geld betalen aan Apple voor de misgelopen inkomsten via het ingevoerde betaalsysteem. Beide partijen zijn in die zaak in beroep gegaan.