Het puzzelspel Good Job! van de Nederlandse studio Paladin Studios is donderdagavond tijdens de Dutch Game Awards 2021 benoemd tot beste game.

Het kleurrijke spel, dat verscheen voor de Nintendo Switch, won ook de prijs voor beste gamedesign. In de game moeten mensen rare problemen in een kantoor zien op te lossen om carrière te maken.

"Alleen al het feit dat dit de eerste Nederlandse game is die in samenwerking met Nintendo is ontwikkeld, maakt Good Job! heel speciaal", luidt het oordeel van de jury. "Paladin Studios heeft uitstekend werk geleverd met het creëren van een gestileerd, creatief, goed afgewerkt maar vooral een heel leuk puzzelspel."

De Dutch Game Awards werden voor het eerst sinds 2017 weer uitgereikt. Met de prijzen worden Nederlandse ontwikkelaars in de schijnwerpers gezet.

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy van de studio Ludomotion won twee awards, voor Best Audio en Best Technical Achievement. Het avonturenspel is volgens de jury grensverleggend, mede dankzij een systeem waardoor de wereld blijft veranderen.

"De content generator is gebaseerd op jarenlange research en experimenten en zorgt ervoor dat Unexplored 2 zijn grenzen verlegt. Hetzelfde geldt voor de audio, waarbij het team de grenzen opzoekt door de audio aan te passen aan de verschillende omgevingen, en zelfs in realtime."