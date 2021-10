Xbox-spellen die verschillende toegankelijkheidsfuncties hebben, worden binnenkort voorzien van speciale labels. Deze moeten aangeven of de games geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals slechthorenden en mensen met spieraandoeningen.

De zogenoemde toegankelijkheidslabels worden eerst getest door een groep gamers met een lichamelijke beperking, schrijft Microsoft vrijdag. Die kijken of de labels kloppen en voldoende informatie geven. Daarna komen de labels beschikbaar voor spellen op de Xbox Series-consoles en de Xbox-app voor Windows.

Er komen in totaal twintig labels beschikbaar, al zegt Microsoft dat er nog meer labels bij kunnen komen. Gebruikers kunnen via de zoekfunctie naar spellen met de gewenste tags zoeken, om te kijken welke games toegankelijk voor hen zijn. Als je bijvoorbeeld door reuma niet goed overweg kan met een doorsnee muis en toetsenbord, dan kun je via de labels zoeken naar spellen die controleopties bieden, zoals een joystick.

Naast de labels heeft Microsoft ook andere toegankelijkheidsfuncties aangekondigd, zoals een kleurenfilter voor kleurenblinden en een tekst-naar-spraakfunctie voor de tekstchat. Ook wordt de mogelijkheid om toegankelijkheidsfuncties in het Xbox-menu aan te passen, zonder het spel of de app te sluiten, binnenkort toegevoegd.