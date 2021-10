Sony heeft Bluepoint Games overgenomen, de studio die bekend staat om het maken van remakes en remasters van oudere games, zoals Demon's Souls (PlayStation 5) en Shadow of the Colossus (PlayStation 4). Dat maakt Sony donderdag bekend.

In het blogbericht wordt niet ingegaan op financiële details. Naast remakes van Demon's Souls en Shadow of the Colossus maakte de studio ook een opgepoetste versie van de eerste drie Uncharted-delen, die werden gebundeld onder de naam The Nathan Drake Collection.

Bluepoint Games gaat deel uitmaken van de PlayStation Studios, waar ook andere ontwikkelaars bij horen zoals Insomniac (Marvel's Spider-Man), Santa Monica Studio (God of War) en Naughty Dog (The Last of Us).

De overname komt niet als een verrassing. Sony plaatste in juni per ongeluk al een plaatje van Bluepoint toen het bedrijf de overname van Housemarque (Returnal) bekendmaakte.

Het is niet bekend of Bluepoint meer remakes van klassieke games gaat maken voor de PlayStation 5. De ontwikkelaar werkt op dit moment aan een nieuwe, originele game, zo zegt Bluepoint tegen IGN. "We kunnen daar verder nog niets over zeggen, maar voor ons is het een grote stap."