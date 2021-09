Game-uitgever Activision Blizzard treft een schikking met de Amerikaanse Equal Employment Oppurtunity Commission (EEOC), meldt het bedrijf op zijn website. De overheidsinstantie had een rechtszaak tegen het bedrijf aangespannen vanwege intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

Als onderdeel van de schikking richt Activision Blizzard een fonds van 18 miljoen dollar (15,4 miljoen euro) op, om werknemers die een schadevergoeding eisen te compenseren. Als er geld overblijft, wordt dat bedrag gedoneerd aan liefdadigheidsinstellingen die zich richten op pesterijen, gendergelijkheid en vrouwen in de game-industrie. Ook kan het geld gebruikt worden om initiatieven op het gebied van diversiteit binnen het bedrijf op te zetten.

De EEOC beschuldigde Activision Blizzard ervan vrouwelijke werknemers aan seksuele intimidatie te onderwerpen. Ook werden er maatregelen getroffen tegen de vrouwen die over intimidatie klaagden en werden vrouwen volgens de aanklacht minder goed betaald dan mannelijke werknemers.

In een verklaring zegt Activision Blizzard-directeur Bobby Kotick dat er binnen het bedrijf geen plaats is voor discriminatie, intimidatie en andere vormen van ongelijke behandeling. Het bedrijf blijft volgens hem "waakzaam" om intimidatie en discriminatie op de werkvloer uit te bannen.

Overigens is dit niet de enige zaak die loopt tegen Activision Blizzard, dat onder meer games als World of Warcraft en de Call of Duty-reeks uitgeeft. In juli sleepte ook het California Department of Fair Employment and Housing het bedrijf voor de rechter, vanwege discriminatie en seksuele intimidatie richting vrouwen.