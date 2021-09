Microsoft heeft donderdag de nieuwste versie van de Microsoft Edge-browser beschikbaar gemaakt voor de Xbox Series-consoles. Via de browser is het onder andere mogelijk om de gamestreamingdienst Google Stadia te gebruiken, schrijft The Verge. Ook kun je een muis en toetsenboord gebruiken binnen de browser.

De consoleversie van Edge is een half jaar getest onder een kleine groep gebruikers en is nu beschikbaar voor iedereen. Het lijkt in grote lijnen op de desktopversie van Edge en is net als die versie gebaseerd op Chromium, de software achter Google Chrome.

Tijdens het testen van de browser ontdekte The Verge dat je via Edge games kunt streamen via Google Stadia. GeForce NOW, de cloudgamingdienst van Nvidia, werkt echter niet. Ook testte de nieuwswebsite of Edge de webversie van de chatdienst Discord ondersteunt.

Hoewel inloggen bij de chatdienst en het gebruik van de tekstchat vlekkeloos verliep, ging het gebruiken van de spraakkanalen moeizamer. De tester kon andere deelnemers van het spraakkanaal wel horen, maar de microfoon pikte geen geluid op. Ook werkt Discord niet op de achtergrond, bijvoorbeeld tijdens het gamen.

Een andere nieuwe functie die Microsoft heeft uitgebracht is de Play Later-lijst. Spelers kunnen Xbox Game Pass-spellen die hen interessant lijken aan de lijst toevoegen, zodat ze die later kunnen spelen. Mocht de lijst leeg zijn, dan doet Microsoft suggesties gebaseerd op de bibliotheek en opgegeven interesses van de gebruiker.