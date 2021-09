Nintendo heeft een uitbreiding aangekondigd van zijn Switch Online-dienst, een abonnement waarmee mensen online kunnen gamen. De uitbreiding maakt het mogelijk om naast SNES- en NES-games ook spellen van de Nintendo 64 (N64) en de SEGA Mega Drive op de Switch te spelen. Nintendo geeft ook controllers van die systemen opnieuw uit.

Om de spellen te spelen, moeten mensen een uitbreiding aan hun abonnement toevoegen. Nintendo noemt dat het 'Uitbreidingspakket'. Daarmee gaat de prijs van het Switch Online-abonnement (nu 20 euro per jaar) waarschijnlijk omhoog, maar het bedrijf zegt daarover later meer bekend te maken. Het Uitbreidingspakket komt eind oktober beschikbaar.

Met het Uitbreidingspakket krijgen mensen toegang tot een selectie aan N64- en Mega Drive-games. Onder de N64-spellen zijn onder meer klassiekers als Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Later worden ook New Pokémon Snap, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora's Mask en Paper Mario toegevoegd.

Volgens Nintendo kunnen een aantal van die titels, waaronder Mario Kart 64 en Star Fox 64, online of lokaal tegen elkaar gespeeld worden. Het maximaal aantal spelers in die games ligt op vier personen.

Het Uitbreidingspakket bevat ook Mega Drive-titels. Het gaat om games zoals Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Strider en Ristar.

Leden van Nintendo Switch Online kunnen bijhorende controllers van de N64 en SEGA Mega Drive aanschaffen om de games zoals vroeger te spelen, maar dan draadloos. De controllers kosten 50 dollar (omgerekend zo'n 42 euro), Nederlandse prijzen zijn op het moment nog niet bekend.