Sony heeft donderdagavond tijdens een PlayStation Showcase-evenement video's van nieuwe en al eerder aangekondigde games voor de PlayStation 5 laten zien. Zo was er een eerste trailer voor God of War: Ragnarok en werd Spider-Man 2 aangekondigd.

God of War: Ragnarok volgt de in 2018 verschenen game God of War op. Sony kondigde het spel vorig jaar al aan, maar heeft nu voor het eerst een trailer uitgebracht.

Daarin is te zien dat de zoon van hoofdpersoon Kratos sinds het vorige deel is opgegroeid. Samen trekken ze weer op avontuur, maar veel is er nog niet bekend over het verhaal. Het spel verschijnt waarschijnlijk volgend jaar.

Spider-Man 2 en Wolverine

PlayStation-studio Insomniac Games werkt aan een tweede deel van Spider-Man, zo werd duidelijk tijdens het evenement. De video laat zien dat zowel Peter Parker als Miles Morales (allebei Spider-Man) terugkeert in het nieuwe deel. Zij nemen het op tegen Venom, een bekende vijand uit de stripboeken. Het spel verschijnt in 2023.

Insomniac Games werkt overigens ook aan een game over Wolverine, de superheld van X-Men die messen uit zijn knokkels kan schuiven om vijanden mee aan te pakken. Over dit spel is behalve een korte teaser niets bekendgemaakt.

Knights of the Old Republic en Alan Wake

Er werd ook een remake van de Star Wars-game Knights of the Old Republic aangekondigd. De originele game komt uit 2001 en wordt gezien als een van de beste spellen uit het Star Wars-universum. De game wordt opnieuw gemaakt voor de PlayStation 5, maar wanneer hij moet verschijnen is niet bekend.

Overigens is dit niet de enige game die opnieuw wordt uitgebracht. Er was ook een trailer te zien voor de Alan Wake Remaster. Het cultspel over een schrijver die een mysterie moet zien te ontrafelen, wordt opgepoetst voor de nieuwe generatie spelcomputers.

Radiohead op de PS5

Ook opvallend was de aankondiging van een samenwerking tussen Radiohead en Fortnite-maker Epic Games. Wat het project precies oplevert, is onduidelijk. Het wordt door de makers omschreven als "een omgekeerd digitaal en analoog universum dat door zanger Thom Yorke en kunstenaar Stanley Donwood is vormgegeven met audiodesign van producer Nigel Godrich".

Het eindresultaat verschijnt in november. Dan viert Radiohead ook de verjaardagen van de albums Kid A en Amnesiac.