Epic Games heeft Apple gevraagd zijn ontwikkelaarsaccount te herstellen, zodat het bedrijf de iPhone-versie van het populaire schietspel Fortnite weer kan uitbrengen in Zuid-Korea. In dat land werd recent een wet aangenomen waarmee Apple en Google alternatieve betaalsystemen in apps moeten toestaan. Maar Apple is niet van plan het account vrij te geven.

Apple zegt dat Epic Games pas weer welkom is in de App Store als het bedrijf akkoord gaat om "te spelen volgens dezelfde regels als iedereen". "Epic heeft de regels gebroken en op dit moment is er geen legitieme reden om het ontwikkelaarsaccount te herstellen", laat het techbedrijf weten in een verklaring aan onder meer TechCrunch.

Fortnite is niet meer officieel vanuit de App Store van Apple te downloaden. Apple haalde het spel vorig jaar in augustus uit zijn appwinkel, omdat Epic Games een eigen betaalsysteem aan de app toevoegde. Dat is tegen de regels van Apple, dat per aankoop in de App Store een commissie van 30 procent ontvangt. Ook het ontwikkelaarsaccount van Epic Games werd op non-actief gezet.

Nieuwe wet in Zuid-Korea voor alternatieve betaalsystemen

Epic Games vroeg weer toegang tot het account, nadat Zuid-Korea recent een nieuwe wet aannam. Volgens die wet moeten Apple en Google het toestaan dat appontwikkelaars hun eigen betaalsystemen mogen gebruiken in plaats van die van de techreuzen. Dat betekent in de praktijk dat ontwikkelaars de afdracht van 30 procent kunnen omzeilen, zodat het volledige aankoopbedrag van klanten naar de ontwikkelaars gaat.

Apple zegt dat Epic moet instemmen om zich aan de regels te houden die gelden voor alle apps. Het techbedrijf stelt naar aanleiding van Epics verzoek nog niet genoeg bewijs te hebben ontvangen dat de houding van het gamebedrijf veranderd is.

Epic en Apple zijn verwikkeld in een grote Amerikaanse rechtszaak die duidelijkheid moet scheppen over betaalsystemen in apps en machtsverhoudingen tussen appmakers en eigenaren van appwinkels. De rechtszaak begon in mei van dit jaar, maar tot nu toe heeft de rechter geen uitspraak gedaan.