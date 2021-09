De standaard PlayStation 4-editie van het spel Horizon Forbidden West krijgt toch een gratis upgrade naar de PlayStation 5-versie, laat Sony zaterdag weten. Dit betekent dat spelers die de goedkoopste PS4-versie hebben gekocht hun spel ook kunnen gebruiken voor de PS5 zonder extra kosten.

Sony draait hiermee een beslissing terug die de techfabrikant eerder deze week had gemaakt. Als PS4-spelers hun spel ook op de PlayStation 5 wilden spelen, moesten ze de Digital Deluxe, Collector's- of Regalla-editie kopen. Deze zijn respectievelijk 90, 200 en 270 euro. De standaardeditie kost 70 euro

Na de aankondiging wezen meerdere nieuwsplatforms, waaronder The Verge, erop dat Sony in september vorig jaar had beloofd dat de PS5-upgrade bij alle PS4-versies van Horizon Forbidden West zou zitten.

De goedkoopste PlayStation 4-versies van Spiderman: Miles Morales en Sackboy A Big Adventure kunnen ook voor het nieuwste console worden gebruikt. De spellen kwamen allebei vorig jaar uit. Horizon Forbidden West zou eerst dit jaar nog uitgekomen, maar is opgeschoven naar volgend jaar. Daarom zou de gratis upgrade voor de standaardversie komen te vervallen.

Nu besluit Sony toch om de standaard PS4-versie van het spel toch te voorzien van de upgrade. "Hoewel Horizon Forbidden West door de pandemie buiten de door ons beoogde releaseperiode is gevallen, gaan we onze belofte alsnog waarmaken.", schrijft Sony.

Horzin Forbidden West komt op 18 februari 2022 uit voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Het spel is een vervolg op het open-wereldspel Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam. Beide spellen zijn gemaakt door de Nederlandse spelontwikkelaar Guerilla Games.