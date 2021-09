Nintendo brengt binnenkort waarschijnlijk games voor de Game Boy en Game Boy Colour uit op de Switch, zo melden verschillende bronnen aan Eurogamer, de Nate the Hate-podcast en Nintendo Life.

De Game Boy-games worden volgens de geruchten toegevoegd aan Switch Online, de betaalde abonnementsdienst van de Nintendo Switch. Het is niet bekend hoeveel spellen voor de Game Boy en Game Boy Colour erop komen te staan. Ook zijn er geen titels van spellen bekend en is het onduidelijk wanneer de spellen op Switch Online moeten verschijnen.

In een reactie aan The Verge wil Nintendo de komst van de klassieke games niet bevestigen. "Op dit moment hebben we niets aan te kondigen", meldt het bedrijf.

De Switch Online-dienst biedt sinds september 2018 klassieke games aan die voor abonnees te spelen zijn. Dat begon met spellen voor de NES. Een jaar later verschenen ook SNES-games voor de dienst. Inmiddels staan er zo'n tachtig NES-games en vijftig SNES-titels op de dienst.