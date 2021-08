Een zeldzaam Donkey Kong-spelletje van Nintendo is bij een online veiling verkocht voor 9.000 dollar (zo'n 7.700 euro). Het gaat om een Game & Watch-handheld, een soort voorloper van de Gameboy.

Nintendo verkocht in de jaren tachtig miljoenen Game & Watch-spelletjes; handhelds met een of twee LCD-schermpjes en een paar knoppen, waar maar één spel op gespeeld kon worden. Het spelletje dat is geveild, is een speciale editie van Donkey Kong die door Nintendo werd uitgegeven toen er meer dan twintig miljoen Game & Watch-spelletjes waren verkocht. Er werd nooit eerder zoveel betaald voor een Game & Watch-spel.

Het is niet bekend hoeveel exemplaren er gemaakt zijn van de speciale Donkey Kong-game, vertelt John Hardie van het National Video Game Museum in Texas tegenover Ars Technica. "Misschien zijn er vijftig, misschien heeft Nintendo een pallet vol in een warenhuis. Het is moeilijk om te weten, maar als ik zou moeten raden zou ik zeggen dat er meer dan drie zijn gemaakt. Maar ja, dat is maar een gok."

9.000 euro voor een zeldzame game valt in het niet bij andere recente veilingen. Onlangs werd er een spelcassette uit 1985 van Nintendo's klassieke videospel Super Mario Bros. voor een recordbedrag van 2 miljoen dollar verkocht. Een maand daarvoor werd er een spelcassette uit 1996 van Super Mario 64 voor 1,56 miljoen dollar geveild.