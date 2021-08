Testspelers die beelden delen van het schietspel Battlefield 2042 krijgen mogelijk geen toegang tot het spel wanneer het uitkomt, schrijft EA-communitymanager Adam Freeman op Twitter. Daarnaast lopen deze spelers het risico dat ze niet meer kunnen deelnemen aan toekomstige tests van andere spellen.

Freeman zegt dat uitgever EA al "veel mensen" heeft verbannen uit zijn Technical Playtest-programma. Hoeveel spelers er precies uit het programma zijn verwijderd, is niet bekend.

In het Technical Playtest-programma kunnen spelers een spel testen voordat het uitkomt en eventuele bugs aankaarten. Ook wordt getest hoeveel verkeer de servers aankunnen.

De maatregelen volgen nadat er deze week verschillenden beelden van Battlefield 2042 op sociale media waren gedeeld, wat tegen de regels van het testprogramma ingaat. Op de beelden waren nieuwe gadgets, wapens en voertuigen te zien.

Testversie is niet representatief

Omdat de testversie is gebaseerd op een oudere ontwikkelingsversie van het spel is het beeldmateriaal niet representatief, zegt EA. Er kunnen nog elementen worden toegevoegd en verwijderd. In september komt er een bètaversie van Battlefield 2042 uit, die meer lijkt op de volledige versie van het spel.

Battlefield 2042 wordt op 22 oktober uitgebracht voor Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 en PC. Het spel krijgt volgens ontwikkelaar DICE geen battle-royalemodus. Ook bevat de game geen singleplayermodus.

Daarnaast krijgt het een multiplayermodus voor maximaal 128 personen, die alleen beschikbaar is voor de nieuwere consoles (PS5 en Xbox Series X) en PC. Voor de oudere consoles, Xbox One en PS4, geldt een limiet van 64 personen.