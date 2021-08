Nintendo heeft tijdens het afgelopen kwartaal minder hard- en software verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, maakt het bedrijf bekend in zijn nieuwe kwartaalrapport. Hoewel de verkopen niet enorm tegenvielen, bleek vooral hetzelfde kwartaal vorig jaar enorm sterk.

In april tot en met juni vorig jaar deed Nintendo goede zaken, toen het zijn enorme gamehit Animal Crossing: New Horizons op de Switch-console uitbracht. "Vergeleken met die periode zijn de hardwareverkopen gedaald met 21,7 procent en de softwareverkopen met 10,2 procent", schrijft Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons werd in maart vorig jaar uitgebracht, op het moment dat COVID-19 uitbrak en veel mensen thuisbleven. In het spel doen mensen klusjes op een eiland, waar ze samen met andere dierlijke bewoners een eigen samenleving opzetten. Mensen kunnen online ook eilanden van vrienden bezoeken en hen post sturen. Van de game zijn inmiddels 33,9 miljoen exemplaren verkocht.

Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal 4,45 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch. Sinds het uitbrengen van de Switch in maart 2017 zijn er in totaal 89 miljoen stuks verkocht.

Minder hits in het afgelopen kwartaal

De populairste Switch-game is nog steeds Mario Kart 8 Deluxe. Die staat als enige boven Animal Crossing. De top wordt compleet gemaakt met Super Smash Bros. Ultimate (24,8 miljoen exemplaren verkocht).

Het afgelopen kwartaal verschenen enkele nieuwe games van Nintendo, maar dat waren minder grote hits. Zo verkocht New Pokémon Snap 2 miljoen keer en Mario Golf: Super Rush 1,3 miljoen keer.

De omzet van Nintendo bedroeg het afgelopen kwartaal 322,6 miljard yen (zo'n 2,4 miljard euro). Dat is bijna 10 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst kwam uit op 119,6 miljard yen (920 miljoen euro), 17,3 procent minder dan vorig jaar.