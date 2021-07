De eerste twintigduizend exemplaren van PlayDate, de handheld voor games die met een zwengel aan de zijkant gespeeld kunnen worden, zijn binnen twintig minuten verkocht, schrijft TechCrunch.

PlayDate wordt gemaakt door Panic, dat eerder Mac-software ontwikkelde en de game Firewatch uitbracht. Voor dit jaar wilde Panic twintigduizend PlayDates uitbrengen, maar dat aantal werd al binnen twintig minuten verkocht.

De PlayDate is nog niet uitverkocht, maar exemplaren die vanaf nu worden besteld, worden pas in 2022 bezorgd. Het is niet bekend hoeveel dat er zijn, al zegt Panic dat het er meer zullen zijn. "We passen de productie aan op basis van de vraag." Een PlayDate kost 179 dollar (zo'n 150 euro).

Er waren donderdagavond tijdens de verkoop wel wat problemen met het bestellen. Zo was het voor internationale klanten lastig om af te rekenen en stond er een tijdje onterecht dat de PlayDate was uitverkocht.

PlayDate is het eerste apparaat dat Panic maakt. Het heeft een klein zwart-witscherm, een vierpuntsdruktoets en twee knoppen. Met een slinger op de zijkant kunnen ook spellen worden bediend.

Het eerste seizoen van PlayDate bestaat uit 24 spelletjes. Elke week worden twee van die games zonder extra kosten op het apparaat geïnstalleerd. De meeste titels zijn inmiddels bekendgemaakt, al is niet duidelijk hoe elk spel zal werken. Veel van de spelletjes zullen in elk geval met het draaihendeltje te bedienen zijn. In het spel Crankin's Time Travel Adventure gebruiken spelers het zwengeltje om vooruit en terug in de tijd te gaan.