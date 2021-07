De PlayStation 5 is de snelst verkopende spelcomputer van Sony ooit. Het apparaat is inmiddels tien miljoen keer verkocht, zo meldt het bedrijf.

Sony verkoopt de PlayStation 5 sinds november 2020. Hoewel de console nog steeds vrijwel niet leverbaar is via winkelketens, weet Sony er toch veel te verkopen.

"We doen er alles aan om met de unieke uitdagingen die onze industrie treft om te gaan", zegt Jim Ryan, directeur van Sony Interactive Entertainment. Door een aanhoudend wereldwijd chiptekort is het lastig om nieuwe exemplaren te produceren. "Het uitbreiden van ons aanbod is een topprioriteit."

Sinds april zijn er meer dan twee miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. Toen stond het aantal namelijk op 7,8 miljoen.

Sony heeft ook bekendgemaakt hoe vaak verschillende games zijn verkocht. Zo ging Spider-Man: Miles Morales tot nu toe 6,5 miljoen keer over de toonbank. Ratchet & Clank: Rift Apart is 1,1 miljoen keer verkocht sinds de verschijningsdatum 11 juni.