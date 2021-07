Nintendo stopt later dit jaar met de smartphonegame Dr. Mario World. Op 1 november wordt na ruim twee jaar de stekker uit het spel getrokken, meldt het Japanse bedrijf woensdag.

Dr. Mario World is een puzzelgame, waarin spelers met capsules puzzels op moeten lossen. In tegenstelling tot voorgaande Dr. Mario-titels, stijgen de capsules op en moet de speler ze naar het doelwit begeleiden. Eerdere games in de serie leken meer op Tetris, waarbij capsules naar beneden kwamen.

Hoewel Nintendo geen reden geeft waarom het stopt met het spel, bleek vorig jaar uit cijfers van Sensor Tower dat Dr. Mario World de slechtst presterende smartphonegame van de fabrikant was.

Het spel is gratis te downloaden, maar gebruikers kunnen in-game aankopen doen. Details over terugbetalingen worden aangekondigd na 1 november.