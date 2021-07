Kojima Productions, de gamestudio van Metal Gear-bedenker Hideo Kojima, heeft tot maart 2021 vijf miljoen exemplaren van Death Stranding verkocht, schrijft Gamesindustry.biz. Hoeveel er van de afzonderlijke PlayStation 4- en Windows-versies zijn verkocht, is niet bekend.

Jay Boor, uitgever bij Kojima Productions, noemt de cijfers "behoorlijk goed". "Hoewel Death Stranding ons eerste spel is, heeft het goed gepresteerd", zegt Boor.

Op 24 september komt er een versie uit voor de PlayStation 5, met onder andere betere graphics, nieuwe wapens en een modus waarin spelers tegen elkaar kunnen racen. Ook wordt Social Strand, de multiplayerfunctie van het spel, uitgebreid. Daarover maakt de ontwikkelaar later meer bekend. PlayStation 5-eigenaren die de PS4-versie van Death Stranding hebben, kunnen voor 10 euro upgraden naar de verbeterde versie.

Na zijn vertrek bij de Japanse spelontwikkelaar Konami in 2015 richtte Kojima zijn eigen gamestudio op. Die heeft vervolgens samen met Sony Death Stranding ontwikkeld. Het spel kwam in 2019 uit voor de PS4 en is sinds vorig jaar ook beschikbaar voor pc.