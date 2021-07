Game-uitgever Konami slaat een nieuwe weg in met zijn FIFA-concurrent Pro Evolution Soccer (PES). Het voetbalspel heet voortaan eFootball, wordt gratis speelbaar en is alleen nog als digitale download beschikbaar.

De game komt in de herfst van dit jaar beschikbaar op verschillende Xbox- en PlayStation-consoles, pc en smartphones. Over de Nintendo Switch is vooralsnog niets bekend.

Konami schrijft dat eFootball met het free-to-play-principe werkt. Dat betekent dat iedereen in principe gratis kan spelen, maar dat voor bepaalde onderdelen wel geld wordt gevraagd. De uitgever zegt "een eerlijk en gebalanceerde ervaring voor iedereen" te bieden, al is niet precies bekend voor welke delen de portemonnee precies moet worden getrokken. Wel is duidelijk dat nieuw toegevoegde speltypen geld gaan kosten.

Veel details over het spel zijn er nog niet. Konami schrijft in ieder geval over een nieuw ontwikkelde technologie genaamd Motion Matching, waarmee spelers in de game realistischer moeten bewegen.

Verder krijgt eFootball ondersteuning voor crossplatformwedstrijden. Dat betekent dat mensen met een PlayStation ook kunnen spelen tegen spelers op de pc of Xbox.