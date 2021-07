Netflix bevestigt aan games te werken en dat deze zonder extra kosten in bestaande abonnementen van klanten worden toegevoegd. De streamingdienst maakte hierover iets meer bekend in een brief aan investeerders, die na het verschijnen van de kwartaalcijfers werd verstuurd. Daarin staat dat de games eerst worden uitgebracht voor telefoons.

Netflix zegt zich nog in een vroeg stadium te bevinden van een uitbreiding met games. "We bouwen vooralsnog verder op eerdere inspanningen rondom interactiviteit (zoals Black Mirror Bandersnatch) en onze Stranger Things-games", schrijft de dienst.

"We zien raming als een nieuwe contentcategorie voor ons", meldt Netflix verder. "Net als onze uitbreidingen naar eigen films, series en reality-tv."

Het is niet bekend aan wat voor games Netflix op dit moment werkt. Naast interactieve films maakte de dienst samen met gameontwikkelaars eerst enkele spellen rond de populaire serie Stranger Things. Een versie voor smartphones is inmiddels niet meer in appwinkels te vinden, maar het spel Stranger Things 3: The Game werd uitgebracht toen het derde seizoen verscheen en is speelbaar op consoles en pc.

Netflix liet eerder wel weten met games te concurreren. In 2019 schreef directeur Reed Hastings dat "we meer concurreren met (en verliezen van) Fortnite dan met tv-zender HBO". Een week geleden werd Mike Verdu aangenomen, eerder werkzaam bij onder meer gamestudio Electronic Arts, om bij Netflix leiding te nemen over de ontwikkeling van games.