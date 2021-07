Het Amerikaanse softwarebedrijf Valve heeft de Steam Deck gepresenteerd. Op de Nintendo Switch-achtige gaminghandheld is het onder meer mogelijk om pc-games uit de Steam-bibliotheek te spelen. De versie met 64 GB aan opslagruimte kost 419 euro.

De Steam Deck is een draagbare console met een ingebouwd scherm van 7 inch en een resolutie van 1.280 bij 800 pixels. Het scherm is aanraakgevoelig en kan gebruikt worden om tekst in te voeren.

Aan de zijkanten van het scherm zijn joysticks, trackpads en knoppen geplaatst om games te bedienen. In tegenstelling tot bij de Nintendo Switch kunnen de zijkanten van de Steam Deck niet losgemaakt worden. Achterop zijn vier triggers geplaatst.

Volgens Valve zorgt de 40Wh-batterij ervoor dat de meeste games "enkele uren gespeeld" kunnen worden voordat de Steam Deck aan de lader moet. "Voor lichtere taken, zoals gamestreaming, het afspelen van kleinere 2D-games en webbrowsen kun je een maximale accuduur van zeven tot acht uur verwachten."

Ondersteuning voor muis, toetsenbord en andere gamewinkels

De Steam Deck kan aan een tv worden gekoppeld, zonder dat daarvoor een dock is vereist. De Steam Deck ondersteunt ook wifi, bekabeld internet, bluetooth en USB-C. Valve schrijft dat mensen er ook een muis en toetsenbord aan kunnen koppelen en er zijn ook andere gamewinkels dan Steam op het apparaat te installeren.

Er komen in totaal drie modellen. De goedkoopste kost 419 euro en bevat 64 GB aan opslag. De versie van 549 euro heeft 256 GB opslag en biedt een snellere SSD-schijf. Die SSD-schijf is ook aanwezig in de versie van 679 euro, met 512 GB aan opslagruimte.

De Steam Deck wordt vanaf december 2021 geleverd aan mensen die een exemplaar hebben gereserveerd.