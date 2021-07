De Chinese techgigant Tencent Games heeft een systeem voor gezichtsherkenning gepresenteerd dat minderjarige gamers kan herkennen. Als het systeem ziet dat Chinese kinderen tussen 22.00 en 8.00 uur online games spelen, worden ze van het netwerk gehaald, meldt het bedrijf op zijn website.

Het systeem heet Midnight Patrol en wordt in China gebruikt bij zo'n zestig (mobiele) games, waaronder Honor of Kings en Game for Peace. In het land geldt sinds 2019 een maatregel die jongeren onder de achttien jaar verbiedt om tussen 22.00 en 8.00 te gamen.

China kwam met de maatregel in een poging om gameverslaving onder jongeren tegen te gaan. Kinderen die spellen van Tencent spelen, moeten een account aanmaken en daarbij hun leeftijd invoeren, maar daar werd veel mee gesjoemeld.

Midnight Patrol moet die "trucs" omzeilen. Via een gezichtsscan wordt bekeken of gamers oud genoeg zijn om ook 's avonds laat of 's nachts online te spelen. Zo niet, dan worden zij offline gehaald.

In China wordt de afgelopen jaren strenger gekeken naar games. Zo moeten spelers zich met hun echte naam registreren bij gamebedrijven en moeten alle nieuwe spellen eerst goedgekeurd worden door een toezichthouder. Ook betaalde in-gameaankopen zijn aan banden gelegd. Zo mogen gamers pas online aankopen doen als ze acht jaar of ouder zijn en onder de zestien jaar mogen ze omgerekend maximaal zo'n 25 euro besteden.