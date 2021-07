Met de recentste systeemupdate van de Nintendo Switch is het mogelijk om updates te downloaden, ook als er onvoldoende opslagruimte is. Dat meldt Nintendo maandag in een patch note.

Voorheen moesten gebruikers handmatig data verwijderen als er onvoldoende ruimte was op de microSD-kaart of in het interne geheugen van de Switch. Nu krijgen gebruikers de optie om oude data te verwijderen van de software waar de update voor is bedoeld.

Nintendo benadrukt dat de software waarvan oude data worden gewist tijdelijk niet kan worden gebruikt. Dit kan pas als het spel klaar is met updaten.

Een ander onderdeel van de recentste update is een firmware-update voor de Joy-Con-controllers, al geeft de spelfabrikant geen specifieke details over wat deze update verbetert.