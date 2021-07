De Nederlandse FIFA 21-speler Levy Frederique heeft het Europees kampioenschap FIFA 21 op de Xbox gewonnen. De gewonnen finale in de FIFA Global Series Europe Play-Offs leverde hem 100.000 dollar op, omgerekend ruim 84.000 euro.

Het kampioenschap duurde drie dagen. In die tijd speelde Frederique elf wedstrijden, waarvan hij er twee verloor. In de finale speelde hij tegen een Deen, Emil Klenke. Na twee keer negentig minuten was er nog geen winnaar, maar in de verlenging scoorde de Nederlander het winnende doelpunt in de laatste minuut.

Naast 100.000 dollar wint Frederique ook een plekje op het wereldkampioenschap FIFA 21. Dat toernooi vindt dit jaar plaats van 6 tot 8 augustus en telt 32 deelnemers.

Frederique zei in een interview na de wedstrijd sprakeloos te zijn. "Ongelooflijk, mijn droom was om me te kwalificeren voor het WK", zegt hij. "Het kwam niet eens in me op dat ik zou kunnen winnen."

De 27-jarige Nederlander speelt voor het e-sportteam van Internazionale. Frederique maakte de overstap naar het team nadat hij eerder in Nederland voor de e-sportteams van FC Groningen en Excelsior had gespeeld.