Sony heeft de Finse gameontwikkelaar Housemarque overgenomen, schrijft PlayStation Studios-baas Hermen Hulst in een blogbericht. Housemarque bracht dit jaar de ruimteshooter Returnal uit voor de PS5 en maakte daarvoor arcadegames als Super Stardust HD en Resogun.

Het is niet bekend wat Sony voor de overname heeft betaald. Wel is duidelijk dat Housemarque bij PlayStation zijn eigen koers blijft varen. "Met de steun van Sony Interactive Entertainment en zijn familie van studio's kunnen we verder groeien en laten zien waartoe Housemarque zonder beperkingen toe in staat is", zegt Housemarque-medeoprichter Ilari Kuittinen.

Housemarque bracht in het verleden vaak exclusieve games uit op PlayStation-consoles. Returnal is daarvan het recentste voorbeeld. Spelers kruipen in dat sciencefictionspel in de huid van astronaut Selene, die aan een mysterieuze planeet probeert te ontsnappen. Na elke game over begint de speler weer opnieuw, hoewel de wereld steeds net iets anders is dan daarvoor. Het spel staat bekend om het psychologische horrorverhaal en de pittige gevechten.

Inmiddels zijn dertien ontwikkelaars aangesloten bij PlayStation Studios, zoals Naughty Dog (van gameserie Uncharted), Insomniac Games (Ratchet and Clank) en het Amsterdamse Guerilla Games (Horizon Zero Dawn).