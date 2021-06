Sonic The Hedgehog is dertig jaar geworden. Op 23 juni 1991 verscheen de blauwe egel op de SEGA Megadrive in zijn debuut van dezelfde naam. Sindsdien heeft gameontwikkelaar SEGA tientallen spellen uitgebracht van Sonic en zijn vrienden.

Het begon allemaal met de bittere rivaliteit tussen SEGA en Nintendo. SEGA wilde doorbreken op de 16 bit-consolemarkt met de Megadrive. Nintendo had die markt sterk in zijn greep, wat het lastig maakte voor SEGA om ertussen te komen.

De toenmalige topman van SEGA, Hayao Nakayama, vond dat het bedrijf een mascotte met een eigen spellenserie nodig had om de verkoop van de Megadrive te stimuleren. De mascotte moest vooral het Amerikaanse publiek aanspreken, omdat de VS destijds een razendsnel groeiende afzetmarkt was voor consoles. Daarnaast moest het spel goed laten zien wat de hardware van de Megadrive in zijn mars had.

SEGA Megadrive, in de VS bekend als SEGA Genesis

De gameontwikkelaar organiseerde een wedstrijd binnen het bedrijf, waarbij teams hun ideeën mochten aandragen. Onder de verschillende teams bevonden zich de kunstenaar Naoto Ohshima en de programmeur Yuji Naka.

De gameplay van Sonic the Hedgehog komt uit een technische demo gemaakt door Naka, die een algoritme had ontwikkeld waarmee een sprite (een tweedimensionale afbeelding die is geïntegreerd in een groter geheel) soepel kon bewegen.

De demo was een platformspel waarbij een snel bewegend karakter in een bal door een lange kronkelende buis rolde. Het project van Ohshima en Naka won. Ontwerper Hirokazu Yasuhara voegde zich bij het duo om de mascotte te ontwerpen.

Sonic begon als konijn

In eerste instantie was Sonic geen egel, maar een konijn, dat voorwerpen kon grijpen met zijn oren. Het concept bleek echter te ingewikkeld voor de beschikbare hardware.

Het team ging verder met dieren die tot een bal konden rollen, en koos uiteindelijk voor Sonic, een groenblauwe egel van de hand van Ohshima. Naka's prototype werd vervolgens verder uitgewerkt met Ohshima's karakterontwerp en levels ontworpen door Yasuhara.

Sonic kreeg dezelfde kleur als SEGA's logo. Zijn rood-witte schoenen zijn geïnspireerd door de cover van Michael Jacksons album Bad uit 1987.

Megadrive werd onder meer dankzij Sonic groot succes

De wens van SEGA om te concurreren met Nintendo kwam uit. De Megadrive werd ineens een grote hit toen het in combinatie met Sonic The Hedgehog werd verkocht. De bundel heeft Sega geholpen om 65 procent van het wereldwijde marktaandeel ten opzichte van Nintendo te winnen.

Sonics debuut werd goed ontvangen door het publiek. Reviewers destijds waren onder de indruk van de kleuren, de graphics en de snelle gameplay. In 1992, een jaar na de release van de eerste game, kwam Sonic 2 uit. Dat spel introduceerde Tails, de sidekick van Sonic.

Het einde van SEGA's spelcomputers

Er stonden ook spellen van de blauwe egel gepland voor de opvolger van de Megadrive, de SEGA Saturn, maar daarvan kwam de ontwikkeling niet van de grond. Daarnaast verkocht de Saturn slecht. Er zijn wereldwijd maar 9,5 miljoen Saturns verkocht, ten opzichte van 40 miljoen Megadrives.

In 1998 keerde Sonic keerde terug in een driedimensionaal jasje op de SEGA Dreamcast, in het spel Sonic Adventure. De Dreamcast was de laatste console die SEGA heeft uitgebracht. De ontwikkelaar stopte met het uitbrengen van zijn eigen consoles en ging zich focussen op het maken van spellen.

Sonics spellen zijn sindsdien verschenen voor de consoles van Sony, Microsoft en voormalig aartsrivaal Nintendo.