Nintendo heeft op zijn website een vervolg op de Switch-game Mario + Rabbids onthuld. Het spel, waarin personages uit Nintendo's Super Mario-serie met de Rabbids van Ubisoft worden gemixt, verschijnt volgend jaar.

Het spel heet voluit Mario + Rabbids: Sparks of Hope en is de opvolger van het eerste deel uit 2017, dat Mario + Rabbids: Kingdom Battle heette. Waarschijnlijk is het de bedoeling dat de game zaterdagavond tijdens een persconferentie van game-uitgever Ubisoft officieel wordt aangekondigd.

De komende dagen vinden veel presentaties van speluitgevers plaats, als onderdeel van de Electronic Entertainment Expo (E3). Dat is een van de grootste game-evenementen ter wereld, waar jaarlijks de nieuwste spellen voor de komende tijd worden getoond.

Mario + Rabbids was een van de eerste games voor de Nintendo Switch. De serie maakt gebruik van een zogeheten turn-based systeem, waarbij spelers en de computergestuurde tegenstanders elkaar om beurten aanvallen.

Veel details over het tweede deel zijn nog niet bekend. Volgens de beschrijving gaan de hoofdpersonages op een reis door de ruimte om vijanden te verslaan en hun vrienden te redden. Op de site van Nintendo zijn enkele screenshots geplaatst. Een specifieke verschijningsdatum is nog niet bekend. Nintendo noemt alleen 2022.

De persconferentie van Ubisoft staat gepland voor zaterdag 21.00 uur. Dinsdag om 18.00 uur is Nintendo aan de beurt. De presentaties zijn via YouTube-kanalen van de uitgevers te volgen.