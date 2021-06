Hackers hebben voor 780 GB aan data gestolen van speluitgever Electronic Arts (EA), meldt Motherboard donderdag. Zij zouden onder meer de broncode van voetbalgame FIFA 21 in handen hebben gekregen.

De hackers bieden de gestolen gegevens aan op verschillende hackersfora, die veelal voor het algemene publiek zijn afgeschermd. Motherboard zegt meerdere screenshots van de berichten in handen te hebben. Het is niet duidelijk wat de hackers voor de informatie willen hebben.

Naast informatie over FIFA 21 zeggen de hackers ook de broncode en tools in handen te hebben voor Frostbite, de drijvende kracht achter verschillende EA-games, zoals Battlefield.

"Er is geen toegang verkregen tot gegevens van spelers", verklaart EA. "Naar aanleiding van het incident hebben we verbeteringen in de beveiliging doorgevoerd. We verwachten geen impact op onze games of bedrijfsvoering." De uitgever zegt met de wetshandhavers en andere experts samen te werken aan het onderzoek.