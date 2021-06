Gamestudio Eidos Montreal werkt aan een game over de Guardians of the Galaxy-helden van stripgigant Marvel. Dat liet het bedrijf voorafgaand aan een grote presentatie weten aan NU.nl.

Eidos Montreal staat bekend om de Tomb Raider-spellen. Ook ontwikkelde het bedrijf recent een game over Marvel's Avengers. Volgens de studio is het spel al meerdere jaren in ontwikkeling.

In de Guardians of the Galaxy-game kruipen spelers in de huid van Star-Lord, de leider van een buitenaardse groep superhelden. Bij gevechten helpen je teamgenoten mee, maar tussendoor moet je ze ook tot bedaren brengen door bijvoorbeeld tijdens ruzies te bemiddelen.

Hoewel Guardians of the Galaxy in eerste instantie een stripboekenreeks is, lijkt de game grotendeels geïnspireerd door de recente Marvel-speelfilms. Zo worden de eerste beelden begeleid door een soundtrack met cultklassiekers uit de jaren tachtig, net als in de films.

De nieuwe game moet strikt een verhalende ervaring voor één speler worden. Daarmee wijkt het spel af van het eerder verschenen Avengers, dat naast het verhaal ook een multiplayersegment had. Deze toevoeging werd grotendeels bekritiseerd in recensies.

De game moet op 26 oktober verschijnen voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series S|X en pc.