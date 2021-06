De Playdate, een handheld voor games die met een zwengel aan de zijkant worden gespeeld, kan vanaf volgende maand gereserveerd worden voor 179 dollar (147 euro). Dat maakt maker Panic bekend. Het kleine apparaat verschijnt later dit jaar.

Het is ruim twee jaar geleden dat de Playdate werd aangekondigd. Het apparaat wordt gemaakt door Panic, dat eerder Mac-software maakte en de game Firewatch uitbracht.

Playdate is de eerste hardware van het bedrijf. Het is een klein apparaat met een zwart-witscherm, een vierpuntsdruktoets en twee knoppen. Aan de zijkant is een zwengeltje bevestigd, waaraan gedraaid kan worden om spellen te bedienen.

Het eerste seizoen van Playdate bestaat uit 24 spelletjes. Elke week worden twee van die games zonder extra kosten op het apparaat geïnstalleerd. De meeste titels zijn inmiddels bekendgemaakt, al is niet duidelijk hoe elk spel zal werken. Veel van de spelletjes zullen in elk geval met het draaihendeltje te bedienen zijn. Het spel Crankin's Time Travel Adventure was al eerder aangekondigd. Spelers gebruiken het zwengeltje om in de game vooruit en terug in de tijd te gaan.

De seizoensopzet van Playdate doet vermoeden dat er later een nieuwe lading games wordt uitgebracht. Daarover is verder niets bekend. Zo is onduidelijk of daar dan wel voor betaald moet worden.

Naast de Playdate zelf presenteert Panic ook een aantal accessoires. Zo is er een dock waarop de handheld bevestigd kan worden. Daarmee lijkt het apparaatje op een oude televisie. Het houdertje dient ook als pennenhouder en bluetoothspeaker. De prijs is nog onbekend.