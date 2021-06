Google brengt zijn gamestreamingdienst Stadia vanaf 23 juni naar apparaten die werken met Android TV. Dat maakt het team achter Stadia bekend op zijn blog.

Stadia komt onder meer beschikbaar op de nieuwe Chromecast met Google TV, de televisie-interface van Google. De dienst komt ook uit op verschillende televisies die met Android TV werken.

Het gaat daarbij om verschillende tv's van Philips en Hisense. Verder verschijnt Stadia op settopboxen, zoals de Xiaomi MiBox 3 en MiBox 4 en op de NVIDIA Shield TV en Shield TV Pro.

Mensen met een Android TV-apparaat waarvan de ondersteuning nog niet officieel is aangekondigd, kunnen proberen Stadia te draaien via de experimentele ondersteuning. De app is in de Play Store te downloaden. Er is een geschikte bluetoothcontroller of een Google Stadia-controller nodig om games daadwerkelijk via Stadia te spelen.

Inmiddels zijn er ruim 180 games beschikbaar op de streamingdienst van Google. Met Stadia kunnen mensen op laptops, tablets, telefoons of computers spellen spelen. Ze worden afgespeeld via de cloud, waardoor er geen games geïnstalleerd hoeven te worden en er geen speciale hardware nodig is om ze te kunnen draaien.