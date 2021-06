God of War: Ragnarok is uitgesteld tot 2022, schrijft PlayStation-topman Hermen Hulst in een blogbericht. Daarnaast maakt hij bekend dat de nieuwe God of War ook op PlayStation 4 verschijnt.

Het spel stond al lange tijd gepland voor 2021, al was een specifieke datum nog niet bekend. De game is nu uitgesteld tot volgend jaar. Volgens Hulst is de beslissing genomen zodat "Santa Monica Studio de game kan maken die we allemaal willen spelen".

De ontwikkelaar schrijft zelf in een verklaring op Twitter dat de studio "gefocust blijft op het afleveren van een game van topkwaliteit", maar tegelijkertijd ook "het welzijn en de veiligheid van het team" op peil moet houden.

God of War: Ragnarok verschijnt ook voor de PlayStation 4, schrijft Hulst. Het spel volgt het in 2018 verschenen God of War op, waarin de hoofdpersoon Kratos uit eerdere delen op avontuur gaat met zijn zoon. Daarbij nemen ze het op tegen monsters uit de Noorse mythologie.

Het nieuwe PlayStation-spel Horizon Forbidden West staat nog wel op de planning voor 2021, maar ook dit spel kent nog geen verschijningsdatum. Volgens Hulst doen studio's hun best om veel overwerk voor de ontwikkelaars te voorkomen.