De Chinese belangengroep Beijing Teenagers Law Aid and Research Center heeft dinsdag een rechtszaak tegen speluitgever Tencent aangespannen, meldt persbureau Reuters dinsdag. Volgens de groep bevat de populaire mobiele game Honor of Kings voor jonge spelers ongepaste beelden.

Honor of Kings is in het Westen uitgebracht onder de titel Arena of Valor. In het spel strijden twee teams van vijf personen in een arena om de winst. Tencent zei vorig jaar in november dat de game dagelijks 100 miljoen spelers trok.

De Chinese aanklagers zeggen onder meer dat de personages te schaars gekleed zijn. Daarnaast zou op de site en fora van het spel veel voor tieners ongeschikte content worden geplaatst. Verder zorgt een loterijsysteem in het spel er volgens de groep voor dat jongeren de game langer blijven spelen.

De laatste jaren heeft Tencent de aanbevolen leeftijd voor het spel verlaagd. In 2017 moesten gebruikers nog achttien jaar of ouder zijn om de game te mogen spelen, inmiddels ligt de minimumleeftijd op twaalf jaar.

Tencent krijgt ook kritiek vanuit een andere hoek. TikTok-eigenaar ByteDance beschuldigde Tencent eerder dit jaar nog van het schenden van de concurrentiewetgeving. Sinds eind april gaan er geruchten dat China Tencent een hoge boete wil opleggen vanwege een schending van de mededingingswet.