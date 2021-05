Speluitgever EA Sports heeft het Britse voetbaltalent Kiyan Prince toegevoegd aan FIFA 21, schrijft voetbalclub Queens Park Rangers (QPR) dinsdag op zijn website. Mensen kunnen Prince dit jaar in hun team opstellen als speelbare voetballer. De jeugdspeler van QPR werd vijftien jaar geleden doodgestoken toen hij een ruzie op school probeerde te sussen.

EA heeft Prince in het spel gestopt omdat het vijftien jaar geleden is dat hij overleed. Hij speelt met nummer 30 op zijn shirt, de leeftijd die hij nu zou zijn als hij nog leefde.



"Er is een combinatie gebruikt van geavanceerde kunstmatige intelligentie en fotorealistische illustraties om Kiyan virtueel na te maken als de dertigjarige voetballer die hij vandaag de dag zou zijn", schrijft QPR. Ook zou zijn speelstijl terug te zien moeten zijn in beweging in FIFA 21.

Volgens vader Mark Prince is dit een manier om het talent van zijn zoon te eren. "Hopelijk kan de wereld eindelijk een glimp opvangen van hoe zijn talent tot bloei zou zijn gekomen", zegt hij.

Prince is vanaf dinsdag speelbaar in de FIFA-spelmodi Kick-Off en Career. In FIFA Ultimate Team kunnen spelers verschillende voorwerpen rondom het talent verzamelen, zoals een shirt en spandoeken.

Het is de eerste keer dat een overleden jeugdspeler als ouder gemaakte profvoetballer is toegevoegd aan FIFA 21. Eerder bracht EA wel overleden iconen tot leven in het spel, zoals Johan Cruijff.