PlayStation Studios, onderdeel van Sony zelf, werkt aan 25 nieuwe games voor de PlayStation 5. In bijna de helft van de gevallen gaat het om volledig nieuwe titels, vertelt studiobaas Hermen Hulst aan Wired.

De games worden gemaakt door ontwikkelaars die bij PlayStation Studios zijn ondergebracht, zoals Naughty Dog (Uncharted), Insomniac Games (Ratchet and Clank) en het Amsterdamse Guerilla Games (Horizon Zero Dawn).

Hulst gaat in het interview niet in op details. Zo is onbekend om welke games het precies gaat en wanneer ze verschijnen.

Van de 25 nieuwe spellen zijn er al wel een aantal aangekondigd. Zo verschijnt de nieuwe Ratchet and Clank: Rift Apart in juni op de PlayStation 5. Ook het vervolg op Horizon Zero Dawn, genaamd Forbidden West, is al aangekondigd. Die game moet later dit jaar uitkomen.

Onder de nieuwe spellen zijn waarschijnlijk niet alleen grote blockbustertitels. Ook het actie-avonturenspel Kena: Bridge of Spirits wordt in het Wired-artikel genoemd. Dat spel wordt gemaakt door Ember Lab, een kleine ontwikkelaar, en later dit jaar onder de vlag van PlayStation Studios uitgebracht.

Sony Interactive Entertainment-directeur Jim Ryan zegt tegen Wired dat de productie van de PlayStation 5 in de zomer en de tweede helft van dit jaar toeneemt. Eerder zei Sony nog dat de tekorten van de console aanhouden tot 2022. Tot nu toe zijn er 7,8 miljoen exemplaren van de spelcomputer verkocht.