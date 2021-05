De Nintendo Switch is de Game Boy Advance voorbijgestreefd in het aantal verkochte exemplaren, blijkt uit de recentste kwartaalcijfers van Nintendo. Inmiddels zijn er 84,6 miljoen Switch-consoles verkocht. Van de populaire Game Boy Advance-handheld werden tussen 2001 en 2010 zo'n 81,5 miljoen exemplaren verkocht.

De Nintendo Switch werd het afgelopen kwartaal zo'n 4,7 miljoen keer verscheept. In hetzelfde kwartaal vorig jaar werd de spelcomputer 2,5 miljoen keer verkocht.

Sinds zijn verschijning begin 2017 is de Switch een groot succes voor Nintendo. De Switch streefde eerder al spelcomputers van Nintendo voorbij in aantal verkopen, zoals de GameCube (21,7 miljoen), Nintendo 64 (32,9 miljoen) en de Nintendo DS (154 miljoen).

Super Mario Kart 8 Deluxe blijft de bestverkochte game voor de Nintendo Switch. Het totale aantal verkochte exemplaren komt neer op 35,5 miljoen stuks, waarvan 2 miljoen in de afgelopen drie maanden.

Animal Crossing: New Horizons staat op de tweede plek met 32,6 miljoen verkochte exemplaren (1,4 miljoen verkocht in het afgelopen kwartaal). Daarna volgen nog Super Smash Bros. Ultimate (23,8 miljoen keer verkocht), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (22,3 miljoen keer verkocht) en Pokémon Sword/Shield (21,1 miljoen keer verkocht).