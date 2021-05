Nintendo heeft een nieuwe game onthuld, die kinderen spelenderwijs leert om hun eigen software te programmeren.

Het nieuwe Gamestudio zal op 11 juni verschijnen voor de Nintendo Switch. De titel is alleen digitaal verkrijgbaar en gaat 30 euro kosten.

Kinderen krijgen zeven lessen die ongeveer veertig tot zestig minuten duren. De laatste opdrachten kunnen oplopen tot anderhalf uur. Aan de hand van een spel leren ze hoe de basisprincipes achter het programmeren van games werken.

Het spel bevat ook een vrije modus, waarbij kinderen hun eigen spellen kunnen programmeren en delen met vrienden. Hierin is het mogelijk allerlei soorten spellen te maken, zoals oude arcadegames of racespellen.

'Vooral een leuk spelletje'

"Er zit overduidelijk een educatief element in de game", vertelt een vertegenwoordiger van Nintendo of Europe aan NU.nl. "Maar ik wil benadrukken dat het vooral een leuk spel is."

Je kunt alleen levels spelen van vrienden die een specifieke code hebben gedeeld, of in dezelfde kamer met een eigen Switch zitten. "Op die manier worden kinderen beschermd tegen ongepaste inhoud", aldus de woordvoerder van het bedrijf.

Switch vaker voor jongere gamers

Volgens het Japanse bedrijf is Gamestudio samen met de spellenmakers van Nintendo in elkaar gezet, al kan het bedrijf bij navraag niet vertellen welke spelontwerpers precies betrokken waren. "Ik herken wel onze manier van werken in het spel", aldus een van de vertegenwoordigers.

Nintendo richt zich met de Switch vaker op een wat jongere doelgroep. Eerder verscheen bijvoorbeeld Labo, een knutselpakket waarbij kartonnen bouwsels met de spelcomputer gecombineerd kunnen worden.