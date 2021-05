Facebook heeft het bedrijf Downpour Interactive overgenomen. De studio maakte in 2016 de VR-shooter Onward en gaat nu werken aan projecten voor Facebooks VR-bril Oculus.

Het is niet bekend wat Facebook voor de overname heeft betaald. Wel is duidelijk dat de volledige studio is aangekocht.

Waar Downpour Interactive precies aan gaat werken, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de studio aan Onward blijft werken. Het spel is een tactische, militaire multiplayershooter en probeert realistische oorlogssituaties in virtual reality voor te schotelen. De game blijft na de overname door Facebook ook op niet-Oculus-apparaten speelbaar.

Facebook zet flink in op virtual reality. Het bedrijf kocht de afgelopen jaren veel studio's op, zoals Beat Saber-maker Beat Games en Ready at Dawn, die deze zomer het ruimtespel Lone Echo II uitbrengt.